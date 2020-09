Kate Middleton e Príncipe William compartilham momento fofo de seus filhos com um amigo da família real

27/09/2020 | 12:11



Encontro com a família real! No último sábado, dia 26, Príncipe William e Kate Middleton compartilharam duas adoráveis novas fotos com seus filhos - Príncipe George, de seis anos de idade, Princesa Charlotte, de cinco anos, e Príncipe Louis, de dois anos - tiradas com um amigo muito especial da família: Sir David Attenborough!

Segundo a revista People, Príncipe George é um grande fã de Sir David, que é um estimado defensor da natureza e cineasta documentalista. Uma das fotos, inclusive, mostra o momento em que o garoto, junto de seu irmão, olham um presente dado pelo convidado: um dente de tubarão fossilizado!

Tiradas nos jardins do Palácio Kensington, as imagens foram capturadas no início da semana depois que William e Attenborough assistiram a uma exibição ao ar livre do próximo longa-metragem do cineasta, A Life On Our Planet.