Santos defende pênalti e Athletico-PR vence o Bahia em Curitiba

26/09/2020 | 21:27



Em um jogo sem grandes oportunidades, o Athletico-PR contou com o brilho do goleiro Santos e venceu o Bahia, por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sábado à noite, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro defendeu pênalti no final do segundo tempo e garantiu os três pontos ao time paranaense.

Aliás, três pontos muito importantes ao Athletico-PR, que briga para deixar as últimas colocações. Com a vitória, o time dirigido pelo técnico Eduardo Barros chegou aos 14 pontos e assumiu a décima colocação. O Bahia, por sua vez, ainda não encontrou regularidade sob o comando do técnico Mano Menezes e permanece na penúltima posição com apenas nove pontos.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e com isso foram poucas as oportunidades de gols para os dois lados. O primeiro lance de perigo aconteceu apenas aos 19 minutos, quando Élber cruzou da esquerda e Rodriguinho finalizou para fora.

O Athletico-PR se soltou mais em campo no final da etapa inicial. Aos 38 minutos, Erick finalizou por cobertura e assustou o goleiro Douglas Friedrich. Em seguida, aos 41, novamente Erick finalizou, mas desta vez em cima do goleiro.

No segundo tempo, o Athletico-PR voltou com uma postura mais ofensiva e passou a ocupar mais o campo do Bahia. Tanto é que logo aos nove minutos, Léo Cittadini cruzou na área e Fabinho desviou com perigo para o gol.

Melhor em campo, o time paranaense não demorou para abrir o placar. Aos 24 minutos, Abner Vinícius cruzou na área e Christian cabeceou forte para o fundo do gol.

O gol fez o Bahia sair para o jogo. Aos 32 minutos, Rossi dividiu bola com o goleiro Santos e caiu na área. Dois minutos depois, a arbitragem foi revisar o lance e assinalou pênalti para o time baiano.

Clayson foi para a cobrança e o goleiro Santos defendeu. O Bahia manteve o ritmo para empatar, mas o Athletico-PR segurou o resultado positivo em sua casa.

Na próxima terça-feira, o Athletico-PR tem duelo importante pela Copa Libertadores, quando receberá o Jorge Wilstermann, às 21h30, na Arena da Baixada. Este confronto que poderá encaminhar a classificação do time no Grupo C da competição.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, no Rio. Enquanto o Bahia, na quarta-feira, visitará o Botafogo, às 21h30, no Engenhão, também no Rio.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 BAHIA

ATHLETICO-PR Santos; Jonathan (Jorginho), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Wellington, Erick, Christian (Alvarado) e Léo Cittadini (Ravanelli); Fabinho (Carlos Eduardo) e Pedrinho (Renato Kayser). Técnico: Eduardo Barros.

BAHIA Douglas Friedrich; Edson, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo (Ramon), Gregore, Ramires (Rossi), Rodriguinho (Marco Antônio) e Élber (Clayson); Gilberto (Saldanha). Técnico: Mano Menezes.

GOL Christian, aos 24 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG)

CARTÕES AMARELOS Jonathan, Thiago Heleno, Erick e Alvarado (Athletico-PR).

RENDA E PÚBLICO Portões fechados

LOCAL Arena da Baixada, em Curitiba (PR).