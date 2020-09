Operação resulta na maior apreensão de drogas do ano

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



27/09/2020 | 00:01



Operação Força Tática realizada nos últimos dois dias no Grande ABC prendeu em flagrante 27 pessoas em ação que visou a prevenção de crimes patrimoniais, como roubo, furto e latrocínio (roubo seguido de morte). A operação, segundo a PM (Polícia Militar), resultou na apreensão de 11,2 toneladas de maconha em Diadema – a maior no Estado até o momento neste ano. No total, foram abordadas 3.260 pessoas, fiscalizados 1.398 condutores e recuperados 28 veículos.

Entres os presos pela ação policial estão oito em Diadema, por tráfico de drogas, onde o 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais) apreendeu os 11,2 toneladas de maconha. As equipes cercaram um depósito, sendo que uma das pessoas que estava no local não se entregou pacificamente e chegou a trocar tiros com os policiais. No confronto, foi baleado e não resistiu aos ferimentos no Hospital Diadema.

De acordo com o comandante do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – que responde pelo Grande ABC – coronel Renato Nery Machado, o mapeamento da ação, que contou com as viaturas da Força Tática, foi feito pelo sistema de inteligência, alimentado pelos boletins de ocorrência e que apontou para uma tendência de crescimento nos crimes patrimoniais. “Desde o início do ano passado estamos com queda da criminalidade no Grande ABC, principalmente nos crimes patrimoniais. Fazendo uma análise nessa plataforma (que mapeia datas, horas e locais de crimes conforme estatísticas), identificamos projeção de aumento de alguns crimes e, para evitar que isso acontecesse, planejamos essa operação num período initerrupto de 48 horas em cima destes pontos”, disse o coronel.