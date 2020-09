Calor de 30ºC lota praias de Ubatuba (SP) neste sábado

26/09/2020 | 20:01



A temperatura no litoral norte de São Paulo chegou a 30°C neste sábado, 26, e banhistas lotaram as praias de Ubatuba. Sem o devido distanciamento social, muitas pessoas desrespeitaram a recomendação para o uso de máscara. Ubatuba se encontra na fase amarela do Plano São Paulo. As praias estão liberadas, assim como o comércio para os banhistas (quiosques), desde que cumpram o protocolo de uso de máscara e mantenham distância segura. Praias como Toninhas e Maranduba ficaram lotadas de banhistas e guarda-sóis na areia.

De acordo com boletim epidemiológico emitido pela prefeitura de Ubatuba neste sábado, o município registra 3.967 casos notificados do novo coronavírus e 34 óbitos. Atualmente, oito pacientes estão internados por causa da doença.

Segundo a Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, vias de acesso ao litoral norte, o volume de tráfego chegou a 136 mil veículos. O aumento foi de 4,68% no fluxo de veículos quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior ao início da quarentena. Quando comparado ao último final de semana, a alta foi de 9,42% no fluxo.

Na Rodovia dos Tamoios, o aumento foi de 16,86% na descida da serra quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena. O órgão contabilizou quase 38 mil veículos nas praças de pedágio no sentido da descida. Houve aumento de 12,56% no sentido do litoral quando comparado ao último final de semana.

Medidas prorrogadas

A prefeitura de Ubatuba publicou dois decretos no último dia 15 referentes à pandemia da covid-19. O primeiro documento prorroga as medidas da quarentena no município até o dia 15 de outubro e segue o modelo do governo do Estado, que também ampliou o prazo.

No decreto 7433/20 foram inseridas medidas de flexibilização. Está permitido, por exemplo, o sistema de alimentação self-service nos restaurantes. No entanto, é necessário que o estabelecimento forneça luvas descartáveis aos clientes. Todos, aliás, obrigatoriamente devem usar máscaras faciais.