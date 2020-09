'Altas Horas' terá participantes do 'Criança Esperança'

26/09/2020 | 19:30



Serginho Groisman decidiu reunir todo o elenco do Criança Esperança em uma edição especial do Altas Horas neste sábado, 26. O apresentador vai conversar com Fátima Bernardes, que comandará a ação beneficente neste ano, ao lado de Tiago Leifert, Luciano Huck, Luís Roberto, Jessica Ellen e Maju Coutinho.

Angélica, que apareceu pela primeira vez na TV Globo justamente em uma campanha do Criança Esperança, também conversa com o apresentador. "Foi lindo, um tema lindo, com bailarinos dançando e a gente falando da criança, do quanto precisamos ser empáticos. O Criança Esperança é uma grande corrente de solidariedade que está aí há muito tempo, né?", disse ela.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Serginho lidera o Altas Horas de casa. O programa deste sábado também contará os jornalistas Cid Moreira e Heraldo Pereira, além do humorista Marcelo Adnet, que falará sobre seu processo criativo durante o isolamento social. Os cantores Daniel, Joelma e Milton Nascimento, que fará uma apresentação especial, também conversarão com Serginho Groisman.