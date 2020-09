Mesmo fechada para banho, Prainha atrai visitantes em tarde quente

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 19:19



Apesar do calor e do tempo firme na tarde de hoje, a Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo, onde a temperatura chegou aos 30°C, a interdição da faixa de areia impediu a aglomeração de banhistas. A equipe do Diário esteve no local e verificou que nos quiosques, onde as atividades estão permitidas, por outro lado, o movimento era grande. Ainda assim, comerciantes reclamaram que o fechamento da Prainha está prejudicando os negócios.

As altas temperaturas, por sua vez, atraíram banhistas ao Litoral. Em São Paulo, a Praia Grande, em Ubatuba, registrou aglomeração e desrespeito às recomendações dos órgãos de saúde, já que a falta da máscara era comum entre os visitantes. No Rio de Janeiro, as praias também voltaram a registrar aglomeração nesta tarde. Fiscais da Prefeitura circulavam na orla da Praia do Forte, na Região dos Lagos, mas não estavam abordando os frequentadores.

À época do fechamento com gradil na Prainha, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), destacou que objetivo é evitar cenas como as do Litoral. “Pessoal vem na praia, tira a máscara, se abraça, entra na água, e a pandemia ainda está aqui. Enquanto não chegar a vacina, a palavra é proteção”, afirmou.