26/09/2020 | 19:05



O levantamento realizado pela Universidade John Hopkins mostrava, por volta das 18h30 (de Brasília) deste sábado, dia 26, 32,683 milhões de casos da covid-19 pelo mundo. As mortes pela doença caminhavam para atingir a marca de 1 milhão, com 990.872 delas já confirmadas. Os países com mais casos da doença são Estados Unidos (7,069 milhões), Índia (5,903 milhões) e Brasil (4,689 milhões), seguidos por Rússia, Colômbia, Peru e México, nesta ordem. Entre as nações com mais mortes, a lista é liderada também pelos EUA, seguidos por Brasil, Índia e México.