Luís Ernesto Lacombe estreia novo programa na Rede TV! nesta segunda-feira

26/09/2020 | 18:50



A estreia do programa Opinião no Ar, de Luís Ernesto Lacombe, será na próxima segunda-feira, dia 28, na Rede TV!. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora neste sábado, 26. A atração será diária, de segunda a sexta-feira, das 11h45 às 13h, e tem como inspiração o formato de programas de rádio, com participação também dos jornalistas Amanda Klein e Silvio Navarro.

"(O programa) Não tem preocupação de exibir matérias, reportagens, ele é de bancada, para trabalhar com os fatos, o mundo real, uma análise crítica, com bom senso", explicou Lacombe, em entrevista ao Estadão em 22 de setembro.

Depois de ser demitido da Band, o apresentador foi contratado em 26 de agosto pela Rede TV! para comandar três atrações. No entanto, detalhes sobre os outros produtos ainda não foram divulgados.

Nas redes sociais, Lacombe comemorou a data de estreia. "Conto com a audiência e a participação de vocês pelas redes sociais da Rede TV!", escreveu na legenda do vídeo no Instagram.