Nathalia Dill diz que quer ficar um ano afastada da TV para cuidar da filha

26/09/2020 | 18:10



Nathalia Dill pode ficar um bom tempo sem aparecer em uma novela. Agora, a artista está completamente dedicada à gravidez da primeira filha e contou, durante uma entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, os detalhes sobre o seu momento.

- O primeiro ano do bebê é muito intenso, tem a amamentação, depois os passinhos. É uma pena que na licença-maternidade muitas mulheres tenham que sair para trabalhar antes disso. Pensando agora, se eu puder, gostaria de ficar esse primeiro ano com ela. São tantas mudanças... Acontecem tantas coisas. Mas eu não sei. Tento me manter livre, não queria me colocar uma regra.

Essa pausa fará bem, já que a atriz está há 15 anos quase sem parar:

- É tempo de eu olhar mais para a minha casa, para a gravidez e para a família e ter um momento de resguardo. A gente precisa se curtir um pouco. Para isso, estou propensa a desconectar.

A companheira do músico Pedro Curvello está esperando uma menina, Eva, faz seis meses e a previsão de chegada é dezembro. Sobre ser uma grávida durante a pandemia do novo coronavírus, ela declarou:

- Para mim, é importante passar por isso sem que haja muitos danos psicológicos. É bom a gente ir se percebendo, optando por coisas que nos façam bem. Esse é o grande dilema.