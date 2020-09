EC São Bernardo empata, mas garante vaga no mata-mata da A-3

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 17:23



O EC São Bernardo ficou no 0 a 0 contra o Nacional, fora de casa, resultado que garantiu o Cachorrão na fase de mata-mata da Série A-3 do Campeonato Paulista. O time do Grande ABC chegou aos 24 pontos e não pode ser mais alcançado pelos rivais que estão fora do G-8.

No tradicional Estádio Nicolau Alayon, na Capital - e em um gramado de qualidade duvidosa -, o EC São Bernardo foi melhor que o rival. Especialmente no primeiro tempo. O meia Felipe ditava o ritmo do jogo, abastecendo o ataque com frequência. Victor Sapo e Chuck perderam boas chances de abrirem o marcador.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o zagueiro Gabriel, do Nacional, falhou dentro da área em cruzamento da direita. Ele furou a bola, que se apresentou para Chuck. O atacante da equipe da região dominou e driblou Gabriel. O defensor fez pênalti, assinalado pelo árbitro João Augusto Mariano de Oliveira.

O lateral esquerdo Iago, um dos herois do épico triunfo diante do Desportivo Brasil, na sexta-feira da semana passada - quando boa parte do elenco ficou fora diante da suspeita de surto de Covid-19 no time - se apresentou. Nesta partida contra o Desportivo Brasil, Iago marcou duas vezes de penalidade. Desta vez, pagou no goleiro Douglas Lima.

Na segunda etapa, até pelo calor de 28ºC, as equipes pisaram no freio no ímpeto. O resultado era favorável ao EC São Bernardo, que seguia controlando as ações. O Nacional, mais próximo da zona de rebaixamento do que a faixa de classificação, não encontrou forças diante do adversário.

O EC São Bernardo volta a campo na sexta-feira (3), às 15h, contra o Barretos, em casa.