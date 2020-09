Ferrão conquista liminar que mantém sua candidatura à Prefeitura de Sto.André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 17:01



O juiz Marcelo Franzin Paulo, da 156ª Zona Eleitoral, concedeu liminar ao pedido feito por Dennis Ferrão para anular a decisão da direção municipal do PRTB de anular a convenção que homologou sua candidatura à Prefeitura de Santo André e de expulsá-lo da legenda.

Ferrão contestou os atos jurídicos assinados pelo presidente andreense do PRTB, Acácio de Moraes. A reclamação foi feita na Justiça comum - o juiz Flávio Pinella Helaehil, 3ª Vara Cível de Santo André, indeferiu o pedido - e na Justiça Eleitoral.

"Os fatos trazidos ao conhecimento deste juízo eleitoral demandam melhor análise, especialmente no que concerne à validade das atas de convenção apresentadas pela agremiação partidária, oriundas de solenidades realizadas com apenas dois dias de diferença", escreveu Franzin Paulo. "Entretanto, e até lá, sejam resguardados os direitos do postulante, devidamente indicado ao cargo que almeja na ata da primeira convenção."

Quando houve a decisão por anular a convenção que havia indicado Ferrão como candidato à Prefeitura de Santo André, o coordenador regional do PRTB, Marcos Thomazini, classificou aquela atividade, realizada no dia 13, como ilegal. Criticou o então correligionário, dizendo que o evento foi feito à revelia da direção, sem maioria absoluta. "Ele ameaçou, difamou e caluniou integrantes do comando da legenda".

A direção municipal do PRTB avisou que vai recorrer da decisão. No Facebook, Ferrão celebrou a vitória dizendo que a justiça havia sido feita. Seu grupo diz que há pressão da ala que defende a reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB) para impedir seu projeto eleitoral.