Luisa Stefani perde nas duplas e fica com o vice no Torneio de Strasburgo

26/09/2020 | 16:30



Luisa Stefani não conseguiu conquistar o título de duplas no Torneio de Estrasburgo, na França, mas ficou bastante feliz com a caminhada na competição, ao lado da americana Hayley Carter, e quer tirar proveito da boa semana para obter um bom desempenho em Roland Garros, em Paris.

A tenista paulista parou apenas na decisão em Estrasburgo. Caiu diante da dupla favorita, na disputa do título, formada pela americana Nicole Melichar e a holandesa Demi Schuurs, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h07 de jogo.

O resultado não foi o esperado em sua quarta final de torneios de nível WTA, mas serviu de forte preparação para Roland Garros, a meta principal de Luisa Stefani e a parceira Hayley Carter.

"Estou chateada com o jogo de hoje, mas foi uma semana foi muito positiva, com muita coisa para aproveitar", afirmou Luisa. "Viemos aqui para treinar, conseguir mais jogos, jogos bons. E foi exatamente o que a gente conseguiu. Então missão cumprida numa ótima oportunidade para chegarmos firmes para Roland Garros, que é a meta principal", acrescentou.

A tenista brasileira e sua parceira saberão neste domingo com qual dupla vão estrear em Roland Garros. Os jogos de duplas femininas têm a primeira rodada marcada para terça-feira. Elas esperam fazer bonito após os títulos em Tashkent, no Uzbequistão, em 2019, e este ano em Lexington, nos Estados Unidos, além dos vices ano passado em Seul, na Coreia do Sul, e agora em Estrasburgo.

"Obviamente, seria melhor ter fechado com chave de ouro (em Estrasburgo), mas não dá para deixar um jogo tirar tudo que foi bom essa semana", ressaltou. "Agora, temos alguns dias para nos preparar para Paris. Bom que as condições de hoje serão parecidas com o que veremos em Paris, com muito frio, previsão de chuva, vento, bola pesada... Então foi um ótimo jogo para nos acostumarmos."

Em 2020, a dupla vem colhendo bons resultados. Além do título do Torneio de Lexington, foram campeãs em Newport Beach, na Califórnia, e fizeram semifinal em Roma, semana passada, além de quartas de final em Dubai, nos Emirados Árabes. Agora, elas querem chegar longe em um Grand Slam.