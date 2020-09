Meghan Markle pode concorrer à presidência dos EUA em 2024, diz site

26/09/2020 | 16:10



Será que Meghan Markle pode ser a primeira presidenta dos Estados Unidos? O site Vanity Fair ouviu uma amiga bastante próxima à duquesa de Sussex, que disse que se envolver em política está em seu radar.

- Um dos motivos pelos quais ela fez questão de não abrir mão de sua cidadania norte-americana foi para ter a opção de entrar na política, contou.

E acrescentou:

- Acho que se Meghan e Harry desistissem de seus títulos [de duquesa e duque], ela consideraria seriamente se candidatar à presidência.

Quem também corrobora com a hipótese é Omid Scobie, o especialista em família real britânica que escreveu um livro sobre a mãe de Archie. O jornalista declarou:

- Meghan é a personificação do sonho americano. Um dia podemos vê-la se tornar presidente.

Por outro lado, outras pessoas que trabalham com a estrela de Suits dizem que a carreira política está fora de questão e, caso se candidatasse, seria comida viva por não ter as habilidades necessárias para ter sucesso no cargo.