Cidadania de S.Bernardo troca imagem de candidata por pote de Nutella no registro

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 15:15



Candidata a vereadora pelo Cidadania de São Bernardo, a jornalista Amira Laila foi surpreendida ao ver, no seu registro de candidatura protocolado junto à Justiça Eleitoral, a imagem de um pote de Nutella, famoso creme de avelã e pejorativamente utilizado para rotular pessoas que fogem de embates ou que reclamam de críticas.

"Ao abrir o site do Tribunal Regional Eleitoral, me deparei com meu registro, meus dados e, no lugar da minha foto de urna, a foto de um pote de Nutella. Não sei quem são os irresponsáveis. Mas é o ataque claro ao trabalho da TV São Bernardo, à minha história, à causa do trabalho em prol das crianças autistas, porque meu filho é autista. É um ataque à minha comunidade que nasci e cresci. Não vai ficar assim", declarou Amira, em sua página nas redes sociais. Ela é responsável pela TV São Bernardo, que divulga informações sobre a cidade na internet.

Usualmente, quem protocola o pedido de candidatura é o partido. O candidato fornece seus dados - nome completo, idade, declaração do Imposto de Renda do ano anterior, certidões criminais - para a direção da legenda, que, por meio de seu setor jurídico, direciona os dados à Justiça Eleitoral.

O Cidadania é presidido pelo ex-vereador Antonio Cabrera. Na cidade, seu maior expoente é o deputado federal Alex Manente. E a sigla está no arco de alianças do prefeito Orlando Morando, candidato à reeleição pelo PSDB.