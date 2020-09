Tarcísio Meira e Glória Menezes falam sobre demissão: A Globo está tomando novos rumos

26/09/2020 | 15:10



Tarcísio Meira e Glória Menezes falaram sobre o fim do contrato com a Rede Globo durante uma conversa com Pedro Bial na madruga deste sábado, dia 26. Após 53 anos com vínculo exclusivo com a emissora, os dois afirmaram ser muito gratos por todo tempo que estiveram na casa.

- Eu acho que a Globo está tomando novos e diferentes rumos, o que acho muito bom, acho ótimo. Agora, para nós, mais velhos, o novo é sempre um desafio. O nosso contrato terminou, e contrato que termina... termina, afirmou.

O ator de 84 anos de idade também deixou claro que a emissora foi muito importante em suas vidas:

- Nos acomodamos bem na Globo. Fizemos boas coisas, bons trabalhos, e temos a certeza de que fomos muito importantes para a Globo, e ela foi muito importante para nós. Nós devemos muito à Globo.

Na semana anterior, assim que a notícia da demissão do casal foi divulgada, muitos fãs se comoveram.

- Uma coisa que foi muito carinhosa é que, quando divulgaram que nós não estávamos mais na Globo, as pessoas ficaram indignadas, perdidas, e recebemos milhares de manifestações carinhosas. A Globo até queria nos fazer uma homenagem, mas homenagem é coisa para post mortem, brincou.

Casamento

Casados há 57 anos, Glória e Tarcísio são idealizados como o casal perfeito. Eles dizem que não se incomodam com essa pressão das pessoas.

- Não somos o casal perfeito, somos apenas um casal, declarou Tarcísio.

O amor sempre esteve presente no relacionamento, e segundo contaram, é o pilar que sustenta as quase seis décadas juntos.

- Aqui é assim: eu amo profundamente o Tarcísio e tenho a certeza absoluta de que o Tarcísio ama profundamente a Glória. Eu sei que é uma coisa rara, mas isso aconteceu com a gente. O amor. E o amor supera tudo, as brigas e as coisas. No fim, o amor é muito maior do que tudo. Eu tenho o temperamento completamente diferente do Tarcísio, no entanto, eu preciso dele. Ele faz parte de mim mesma. Sou completa com ele e tenho certeza que ele é completo com eu estando ao lado dele.

Após ouvir as palavras da esposa, Tarcísio devolveu o carinho:

- A Glória tem tudo de bonito. É uma pessoa iluminada. Eu me casei com uma mulher especial e sou muito feliz.