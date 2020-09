Reynaldo Gianecchini relembra primeiro dia com Juliana Paes em Laços de família: - Sentados na escada e nos sentindo pequenininhos

26/09/2020 | 14:11



Laços de Família está sendo reprisada pela Rede Globo e, para quem não sabe, ela foi a responsável pela estreia de muitos artistas de sucesso, entre eles Reynaldo Gianecchini e Juliana Paes. Em entrevista ao jornal Extra, o ator relembrou o primeiro dia de gravação dos dois e, de quebra, falou sobre a relação deles fora das telinhas.

- Lembro o nosso primeiro dia de gravação: eu e ela sentados na escada, vendo o povo preparando a parafernália. E nos sentindo pequenininhos.

Gianecchini e Juliana se reencontraram em cena no ano passado, quando participaram do elenco de A dona do pedaço.

- Foi especial trabalhar de novo com a Ju. Ela tem um carisma absurdo, é ótima atriz e muito agradável no set.

Muito legal, né?

Em Laços de Família, Gianecchini interpretava Edu, enquanto Juliana era Ritinha, funcionária da mansão de Alma, papel de Marieta Severo, tia do personagem do ator e modelo.