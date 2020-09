26/09/2020 | 14:10



Sarah Poncio está passando por um momento delicado, já que pode perder a guarda de um de seus filhos, Josué, de menos de um ano de idade.

Segundo divulgado pela coluna do Leo Dias, a mãe biológica do pequeno entrou com um processo judicial para ter de volta os direitos sobre ele, mas Sarah e Jonathan Couto ainda não teriam sido notificados.

A assessoria de imprensa da influenciadora digital informou que ficou sabendo sobre o caso apenas por meio das notícias divulgadas nos veículos de comunicação.

O jornalista também alega que a tia de Josué, Cyntia Santos, que é babá da família, teria ficado cuidando do menino, quando o deu para adoção sem qualquer autorização de sua irmã.

Que situação!