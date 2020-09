Prefeitura de Santo André entrega praça no Sacadura Cabral

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 13:49



A Prefeitura de Santo André inaugurou na manhã deste sábado (26) uma praça na Rua Camilo Castelo Branco, no bairro Sacadura Cabral. O novo equipamento teve investimento total de R$ 565 mil da Administração Municipal.

O local, que era um antigo ponto de descarte irregular de lixo e entulho, abrigava muitos moradores de rua e usuários de droga. Com a obra, o espaço deu lugar a área de lazer com quadra poliesportiva com traves e redes de futebol e cestas de basquete, dois playgrounds com balanço, gira-gira, escorredor, entre outros, academia ao ar livre e circuito de caminhada com área para alongamento. Além disso, o local também ganhou área verde com plantio de 86 novas árvores e melhorias na iluminação pública, que foi modernizada com lâmpadas de led.

A obra passou por uma primeira etapa de assentamento e limpeza do terreno no início do ano e em junho a construção da praça e revitalização do espaço foi iniciado. “Era uma demanda muito antiga dos moradores desde que construímos a Avenida Lauro Gomes, e um necessidade da região”, afirmou Vitor Mazetti Filho, secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Santo André, que participou da cerimônia de inauguração.

Os moradores da vizinhança celebraram a entrega do novo espaço e a área de lazer, uma vez que a vizinhança é rodeada de crianças de todas as idades. “Deu uma boa melhorada e agora tem um lugar mais perto para trazer as crianças para brincar. Aqui era um lugar que os viciados vinham para usar droga e tinha muito lixo, com um cheiro horrível, então agora ficou muito melhor”, comemorou a dona de casa Fabiana da Silva Vargas, 31 anos, moradora do bairro.

“Eu não tenho filhos pequenos, mas tenho meus netos. Foi uma melhoria para o bairro. Moro aqui desde 1968. Casei, tive e criei meus filhos aqui e agora tenho os netos e só tenho a agradecer”, acrescentou Albertina Oliveira da Graça, 67.