Ana Marcela fatura medalha de bronze no Campeonato Francês de Maratonas Aquáticas

26/09/2020 | 13:15



Ana Marcela Cunha foi novamente ao pódio em uma competição internacional. A brasileira conquistou a medalha de bronze na prova de 10 km do Campeonato Francês de Maratonas Aquáticas realizada neste sábado, na Ilha de Jablines-Annet, em Seine-et-Marne. Allan do Carmo terminou em 17º.

Esta é a terceira medalha em três competições disputadas por Ana Marcela após a paralisação das atividades provocada pela pandemia da covid-19. Além do bronze deste sábado, ela já havia conquistado a prata na travessia de Capri-Napoli, na Itália, e o ouro na travessia de 10 quilômetros realizada em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal.

Na comemoração pelo bronze, Ana Marcela Cunha prestou uma homenagem à mãe do treinador Fernando Possenti, Mariângela de Fatima Alves, que faleceu na última semana.

A prova na França teve disputa apertadíssima pelo pódio. Ana Marcela terminou o percurso de 10 km com o tempo de 2h00min47s95. A vice-campeã foi a francesa Oceane Cassignol, com a marca de 2h00min47s91, e o ouro ficou com a russa Anastassia Kirpitchnikova, que anotou o tempo de 2h00min45s28.

A prova masculina foi igualmente forte e dominada pelos franceses. Allan do Carmo, único brasileiro na prova, terminou em 17º ao registrar o tempo de 1h56min13s56. Marc-Antoine Olivier, Fares Zitouni e Sacha Velly formaram o pódio com ouro, prata e bronze, respectivamente.

A dupla brasileira retorna às águas francesas neste domingo para a disputa dos 5 km.