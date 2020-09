Emílio Dantas revela que tinha crush em Mara Maravilha e ela reage: Crush, eu?

26/09/2020 | 13:10



As celebridades também tem seus crushs famosos! Dessa vez, quem assumiu ter tido uma queda por uma apresentadora infantil foi o ator Emílio Dantas, em sua participação no programa Que História é Essa, Porchat?

Já é de praxe da atração de Fábio Porchat na GNT a pergunta sobre crushs famosos. Depois de pensar sobre o assunto, Emílio, que está novamente no ar com a reprise de A Força do Querer, respondeu que era apaixonado por Mara Maravilha!

- A Xuxa era muito hypada, a Mara era bacana. - disse o ator, comparando as apresentadoras famosas dos anos 80 e 90. Porchat concordou que Mara era mais acessível. E ela mostrou que estava de olho no programa ao repostar o momento e reagir à revelação:

Que história é essa, Fábio Porchat? Crush? Eu?! Kkkk...Dois queridos e talentosos Emílio Dantas e Fábio Porchat. Obrigada pelo carinho! Afinal um crush é um crush.