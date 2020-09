Ivete Sangalo revela que quer ter mais tempo para si mesma: - Foquei em ser mãe

26/09/2020 | 12:11



Recentemente, Ivete Sangalo participou de um bate-papo com a influenciadora Paola Antonini e a professora de ioga Adriana Camargo para o canal da Natura no YouTube. Aos 48 anos de idade e mãe de três filhos - Marcelo, de dez anos, e as gêmeas Helena e Marina, de dois aninhos -, a cantora começou a perceber nos últimos tempos que precisa de um tempo para si mesma para praticar o autocuidado.

- Desde o dia em que eu tive o meu primeiro filho, eu foquei - e é uma coisa que me dá imenso prazer e alegria -, em ser mãe. Mas eu acho que dividir a mãe da mulher, da profissional, da esposa, da amiga, enfim... essa desconexão é necessária. Acreditar que as coisas vão fluir e que eu posso ter o meu tempo, confessou.

Figurinha certa no Carnaval, época mais dançante do ano, a artista ainda contou que tem vontade de aprender dança de salão.

- Meu sonho também. Dançar é bom demais! É lindo!