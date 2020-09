Em festa de A Fazenda 12, Biel e Tays Reis trocam primeiro beijo, e outro novo casal pode ter surgido

26/09/2020 | 12:11



Depois da eliminação de JP Gadêlha na roça exibida na última quinta-feira, dia 24, os peões de A Fazenda 12 resolveram aproveitar muito a festa do reality, na última sexta-feira, dia 25. E parece que o romance está no ar!

Durante a festa, Biel e Tays Reis começaram a dançar coladinhos e trocaram o primeiro beijo! Mas não foram eles que formaram o casal que agitou as redes sociais na madrugada. No Twitter, internautas reclamaram que as câmeras não mostraram um suposto beijo entre Raíssa e Lucas, relatado por Mirella para Juliano Ceglia:

- Teve beijo, eu vi que teve beijo. - diz Mirella, e Ceglia pergunta: - Teve? De quem?

- Raissa e Lucas - responde a MC.

Mas não só de beijos e supostos beijos foi feita a noite no reality. Lipe e Mariano foram os que mais aproveitaram e queriam mais: com o fim da bebida disponibilizada pela produção, os dois resolveram fazer um drink com o álcool gel disponível para higienização. O resultado, claro, foi punição!