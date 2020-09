João Vicente pede desculpas após criticar Felipe Prior em live

26/09/2020 | 12:10



Uma confusão entre o ator João Vicente e o participante do BBB 20, Felipe Prior, agitou as redes sociais na manhã deste sábado, dia 26, porém a briga pareceu acabar bem.

Tudo começou durante uma live entre o ator e outra participante do reality, Marcela McGowan, realizado na última sexta-feira, dia 25, no Instagram do canal pago GNT. Em determinado momento da conversa, João Vicente falou sobre as atitudes de Prior dentro da casa e soltou a frase polêmica:

- Qualquer pessoa que tem esse entendimento poderia dar um tiro na cabeça do Prior. - disse João Vicente. Os fãs de Prior logo subiram tags no Twitter defendendo o arquiteto, e Felipe fez um vídeo bastante irritado com a situação:

- Uma pessoa que diz que quer dar um tiro na cabeça na outra não se tem respeito. Não tem o meu respeito. Nunca vi, não sei nem quem é, mas tranquilo, é isso mesmo. Me respeita que eu te respeito, demorou?

Depois das críticas, João Vicente postou um pedido de desculpas em seu Instagram Stories:

Minha gente, acabei de ver alguns comentários aqui e vocês estão cobertos de razão. Falei uma frase horrível que não deve ser dita nem de brincadeira. Estamos melhorando sempre.