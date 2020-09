Corinthians anuncia a contratação de Cazares e novo reforço assume a camisa 10

26/09/2020 | 12:05



O Corinthians anunciou oficialmente na manhã deste sábado a contratação do equatoriano Juan Ramon Cazares. O meio-campista, de 28 anos, chega ao clube paulista após passagem pelo Atlético Mineiro. Após ser aprovado nos exames médicos, ele assinou um vínculo válido até junho de 2021 e vai assumir a camisa 10 alvinegra.

Cazares tinha contrato com o Atlético-MG até dezembro deste ano, e o clube mineiro não colocou empecilhos para liberar o jogador. Os valores da transação não foram revelados. Na sexta-feira, o meia já havia iniciado os treinamentos com os companheiros no CT Joaquim Grava.

"Fiquei muito feliz que deu tudo certo. Eu queria muito jogar aqui. Estou muito ansioso para treinar e jogar", disse o novo reforço em declaração ao site oficial do Corinthians.

"O Campeonato Brasileiro é difícil e sabemos que nosso grupo precisava de algumas peças. Monitoramos oportunidades de reforçar o time com responsabilidade pra buscar a virada. Bem-vindo, Cazares", escreveu o presidente Andrés Sanchez em seu perfil no Twitter.

Cazares estava no Atlético-MG desde 2016. Ele sai em baixa do clube mineiro em razão das polêmicas fora de campo, que acabaram se sobrepondo à sua qualidade técnica. Em Belo Horizonte, atuou em 203 jogos, com 41 gols marcados. É o estrangeiro com mais partidas e o segundo gringo que mais vezes balançou as redes, atrás do argentino Lucas Pratto.

Suas últimas polêmicas incluem ausências em treinamentos, realização de festas em meio à pandemia, multa pela prefeitura de Lagoa Santa (cidade metropolitana de Belo Horizonte, onde morava), depoimento na Polícia Civil por conta de aglomeração, e a carteira de habilitação apreendida em blitz da Polícia Militar. Ele foi infectado pela covid-19 e, desde que recuperou da doença, vinha treinando em horários alternativos.

Neste ano, o meia entrou em campo apenas uma vez, na vitória por 2 a 1 no clássico contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, em março, antes da paralisação das competições em razão da pandemia do coronavírus. O equatoriano já não estava nos planos do Atlético para esta temporada e sua saída ganhou ainda mais força com a chegada do técnico Jorge Sampaoli, que deixou claro que não utilizaria o atleta.

O equatoriano é mais um jogador a sair do clube mineiro em direção a São Paulo. No mês passado, o Corinthians assinou com Romulo Otero. O venezuelano tem acordo de empréstimo até o final de junho de 2021, sem custos na transferência. Agora, os dois vão reeditar a parceira no time alvinegro.

Com a chegada de Cazares, o Corinthians passa a ter seis estrangeiros no elenco. Além dele e do venezuelano Otero, fazem parte atualmente do grupo o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, o volante colombiano Cantillo, o meia chileno Araos e o centroavante argentino Boselli.