Celtics vencem Heat e forçam jogo 6 na final do Leste na NBA

26/09/2020 | 00:44



O Boston Celtics sofreu na noite desta sexta-feira, mas se manteve vivo na disputa da final da Conferência Leste da NBA. Perto de ser eliminado da disputa, venceu o Miami Heat por 121 a 108, em Orlando, na "bolha" da competição, e diminuiu a vantagem do rival na série, para 3 a 2.

Se tivesse perdido nesta noite, o time de Boston seria eliminado dos playoffs. Agora, ganhou fôlego extra para seguir na disputa. Com o triunfo, forçou a realização do jogo seis da série, marcado para domingo. Novamente, o Heat fatura o título do Leste se vencer no fim de semana. Para os Celtics, é preciso mais um triunfo para levar o confronto ao sétimo e último jogo.

O duelo desta sexta começou com o Miami Heat na frente, como vem sendo rotina nesta série. O time da Flórida fechou o primeiro quarto com oito pontos de vantagem e manteve boa frente ao fim do primeiro tempo porque o segundo período foi marcado pelo equilíbrio, com o Boston dando sinais de reação.

A recuperação, contudo, só veio no terceiro quarto. Foi quando Jayson Tatum e Jaylen Brown "acordaram" e passaram a liderar a equipe com consistência. Cestinha da partida, Tatum anotou 31 pontos, dez rebotes e seis assistências. Brown terminou o jogo com 28 pontos e oito rebotes.

Com um conjunto mais equilibrado, em comparação aos jogos anteriores, os Celtics contaram com boa performance de vários jogadores. Daniel Theis, por exemplo, registrou um "double-double" de 15 pontos e 13 rebotes. Mais três jogadores somaram dois dígitos em pontuação, incluindo o reserva Gordon Hayward.

O bom desempenho no ataque também se viu na defesa. E o Boston conseguiu conter o ímpeto do Miami, o que não vinha conseguindo fazer nas duas partidas anteriores. Destaque e cestinha do jogo anterior, o reserva Tyler Herro foi mais discreto. Após anotar 37 pontos, parou nos 14 nesta sexta.

Goran Dragic e Duncan Robinson foram as referências da equipe neste jogo, com 23 e 20 pontos, respectivamente. Jimmy Butler registrou 17 pontos, oito rebotes e o mesmo número de assistências. Insuficiente para frear o ritmo dos Celtics nesta noite.