Santo André inicia testagem de alunos e profissionais da educação municipal

Anderson Fattori



26/09/2020 | 00:01



A Prefeitura de Santo André iniciou a testagem de alunos e profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino. Os exames, feitos por amostragem, serão coletados nas áreas da cidade mais afetadas pelo novo coronavírus. A ação será uma ferramenta para retratar o atual cenário de alunos e professores em relação ao vírus, ajudando a pautar a administração nas decisões relacionadas à retomada das aulas presenciais. Expectativa é testar 20 mil pessoas até a primeira quinzena de outubro.



Alunos de 4 a 10 anos e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) serão testados no Centro de Atendimento Ambulatorial da Covid-19, localizado na Avenida Ramiro Colleoni, no Centro. Cada escola entrará em contato com os estudantes para levantar o interesse e o consentimento dos responsáveis para participação no estudo epidemiológico, conforme número de vagas disponíveis por região.



Os profissionais da educação serão testados no estacionamento da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). Os exames serão feitos mediante agendamento no site www.santoandre.sp.gov.br/testagem-se. Objetivo é que todo o quadro de funcionários, que é de cerca de 5.000 colaboradores, seja avaliado. Após essa fase, a testagem por amostragem será estendida para as redes estadual e privada.



Em Santo André, mais de 70 mil testes foram aplicados desde o início da pandemia. Os exames são feitos em visitas das equipes da saúde em domicílios, no Centro de Enfrentamento à Covid-19 e em formato drive-thru. Entre os grupos testados, estão os profissionais que atuam em serviços essenciais, como farmácias, hospitais, supermercados, motoristas de ônibus, servidores, postos de combustível, bancários, comerciantes e profissionais da segurança pública. Idosos e gestantes também foram testados, uma vez que integram o grupo de risco da Covid.