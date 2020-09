Em São Caetano, 4,5% dos alunos e professores tiveram o coronavírus

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano divulgou ontem que o inquérito epidemiológico realizado na rede municipal de educação apontou que apenas 4,5% dos profissionais e alunos tiveram contato com o novo coronavírus. Isso significa que cerca de quatro a cada 100 pessoas deste público estão imunes ao vírus. Ainda que a possibilidade não esteja descartada, Regina Maura Zetone, secretária municipal da saúde, afirmou que a tendência é que as atividades presenciais nas escolas da cidade não sejam retomadas neste ano.



“Isso mostra que as medidas de contenção foram suficientes e acatadas (pela população), então, poucas pessoas foram contaminadas. Mas isso é mais grave entre os profissionais da educação porque cerca de 25% tem mais de 60 anos ou tem comorbidades, ou seja, fazem parte do grupo de risco. Isso é impeditivo para a volta às aulas presenciais”, explicou Regina Maura.



Esta etapa de coleta aconteceu entre 14 e 21 de setembro e foi realizada em parceria com o Inpes/USCS (Instituto de Pesquisa da Universidade Municipal de São Caetano). Foram testados 1.900 alunos, professores e funcionários das 64 escolas municipais do município, além de 400 estudantes e 80 funcionários do ensino superior. A secretária assinalou que pode ser necessária nova etapa de teste entre este público em um mês para definir as estratégias de retorno das aulas presenciais.



Por enquanto, só São Caetano e São Bernardo não definiram quanto ao retorno das aulas neste ano. As demais cidades decidiram que só vão voltar a rotina presencial em 2021.



NOVA FASE

A Prefeitura de São Caetano realiza, a partir de segunda-feira, a testagem de todos os funcionários da educação pública, incluindo as redes municipal e estadual. Os exames serão feitos por meio do sistema drive-thru (Avenida Presidente Kennedy, 2.100, no bairro Olímpico) em 4.000 colaboradores do ensino municipal e 500 da rede do Estado.



O teste deve ser agendado pelo site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br e será realizado de segunda à sexta-feira, das 8h ao meio-dia. Ao chegar no local, é necessário apresentar documento de identificação. A orientação é que os profissionais cheguem com, no máximo, 15 minutos de antecedência para evitar aglomeração.



Na cidade, pelo menos 70 mil moradores foram testados, quantidade equivalente a 43,4% da população de 161.127 habitantes. Além do drive-thru, os testes também foram coletados em bloqueios de trânsito, habitações coletivas, asilos e via inquérito epidemiológico, além de pacientes que buscaram atendimento nas unidades de saúde.



A quarta fase do inquérito epidemiológico elaborado pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) em parceria com a Prefeitura, divulgada em julho, indicou que 6,98% da população são-caetanense já teve contato com a Covid-19. Isso significa que pelo menos 11.241 moradores possuem anticorpos para a doença.