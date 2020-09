Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 00:01



O Santo André Futsal estreou com vitória na Liga Paulista. Ontem à noite, em visita ao Taboão Futsal, em Taboão da Serra, a equipe andreense venceu por 5 a 2. Os gols da equipe do Grande ABC foram marcados por Clayton, duas vezes, Mancine, Rizzi e Rezala (este ainda antes do primeiro minuto de partida), enquanto Japa fez os dois tentos do time da casa.

Agora, o próximo compromisso do Santo André Futsal será o clássico regional contra o São Bernardo, dia 2, no Ginásio Noemia Assumpção, no Camilópolis. As equipes integram o Grupo B, que ainda tem o Corinthians.