Reforçado, EC S.Bernardo quer vaga antecipada

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 00:01



O EC São Bernardo pode consolidar hoje sua classificação ao mata-mata do Paulista da Série A-3. Depois da atuação histórica e heroica na vitória por 3 a 1 sobre o Desportivo Brasil, sexta-feira da semana passada, quando só tinha dois jogadores de linha na reserva – porque 15 atletas foram diagnosticados com Covid-19 –, hoje o Cachorrão visita o Nacional, às 15h, no Estádio Nicolau Alayon. Vice-líder, com 23 pontos, não mais será alcançado em caso de triunfo.

Daquele grupo que testou positivo para o novo coronavírus, oito jogadores foram liberados e reforçam o time comandado pelo técnico Renato Peixe – entre eles o zagueiro Alexandre, o volante Dudu e o meia Felipe. Além disso, o atacante Victor Sapo retorna de suspensão. Assim, a equipe chega mais encorpada para enfrentar o Naça.

“Será mais uma partida difícil. Jogar contra o Nacional, fora de casa, sempre terá suas dificuldades, ainda mais com a qualidade dos jogadores que atuam lá. Porém, nossa equipe conseguiu grande vitória na última rodada, o que nos deu confiança, principalmente, pelas circunstâncias. Tenho certeza que vão manter o ritmo”, projetou Renato Peixe, que deverá manter o goleiro Facas (quarta opção até o surto de Covid na semana passada) no time. “Minha oportunidade veio em momento delicado, mas sempre tive em mente que as chances aparecem de maneira pouco convencionais e que deveria estar preparado”, disse o arqueiro.

Com remotas chances de chegar à segunda fase, o Nacional vai para o tudo ou nada hoje. Derrota significa deixar a classificação praticamente impossível. Assim, o técnico Tuca Guimarães deverá ter força máxima para o jogo.