Câmara se rebela contra Rubão

Raphael Rocha



26/09/2020 | 00:01



O destempero do vereador Rubão Fernandes (PSD) durante sessão virtual da Câmara de Ribeirão Pires ainda é assunto entre os parlamentares. O pessedista xingou os colegas, com palavrões, só porque o Legislativo aprovou projeto de lei que ele queria que fosse reprovado. Há pressão dos políticos para aplicação de sanção contra Rubão – que haja enquadramento dele no conselho de ética, no mínimo, sob risco de descambar os debates na casa. Outra discussão que tem ganhado corpo é o retorno das sessões presenciais a partir da semana que vem, e a realização de um protesto formal dos vereadores contra as falas de Rubão, que classificou os colegas como “lixos”.

BASTIDORES

Visita

Candidato do PSL à Prefeitura de São Bernardo, o vereador Rafael Demarchi visitou o Diário e foi recepcionado pelo diretor superintendente do jornal, Marcos Bassi. O cenário político da cidade foi o tema principal do diálogo. Bassi enalteceu o fato de Demarchi representar nas urnas projeto de um partido de direita, uma vez que estava se desenhando uma polarização entre PT e PSDB.

Vídeo de apoio

Fora da eleição em Diadema – e sequer com indicação de seu filho, Gustavo Feitoza (PSB), no pleito –, o ex-vereador Vaguinho do Conselho (SD) gravou vídeo no qual justifica o apoio à candidatura do ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT). “Neste momento difícil, que tanto o País quanto a cidade atravessam, não poderia deixar de vir aqui e pedir apoio para o Filippi. Voto é responsabilidade. Nossos adversários não têm experiências administrativas. A população arriscou muito votando no novo sem experiência.”

Mea culpa

Nas redes sociais, o vereador Rubão Fernandes (PSD), de Ribeirão Pires, escreveu uma nota sobre o episódio no qual xingou os colegas. “Venho me pronunciar e pedir desculpas a toda a população pelo desabafo. Independentemente de ser oposição ou não, qualquer pessoa sensata sabe que é um absurdo tirar dinheiro da educação para aplicar em outros meios. Eu me exaltei, peço desculpas, mas não retiro o meu posicionamento.”

Mutirões

O PT em Diadema divulgou que amanhã, primeiro dia oficial de campanhas de rua da eleição deste ano, vai mobilizar ação para divulgar que o ex-prefeito José de Filippi Júnior será prefeiturável. A ideia é mobilizar mutirões, nas ruas e em vários bairros da cidade, para dar pontapé inicial no projeto de tentar retomar o Paço de Diadema.

Alta hospitalar

Candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio recebeu alta hospitalar ontem. Ele havia sido internado nesta semana, no Hospital São Luiz, diagnosticado com Covid-19. Em nota, a assessoria do pessedista informou que ele seguirá de quarentena em casa, cumprindo os protocolos médicos.

PTC de Sto.André

Candidato do PTC à Prefeitura de Santo André, Alex Arrais definiu ontem seu vice. Será Gilberto Carlos Naves, secretário geral da legenda no município. Naves é empresário e tem 56 anos. Entre os prefeituráveis de Santo André, Arrais era o único que não havia definido seu companheiro de jornada.