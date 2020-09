Tsitsipas vence sérvio e encara chileno na semifinal em Hamburgo

25/09/2020 | 21:19



Cotado como um dos favoritos ao título em Roland Garros, que começa no domingo, o tenista grego Stefanos Tsitsipas segue focado no Torneio de Hamburgo, sua última preparação para o saibro de Paris. Nesta sexta-feira, ele derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, pelas quartas de final da competição alemã, de nível ATP 500.

A vitória garantiu o segundo cabeça de chave na semifinal, neste sábado. Será a primeira semifinal de Tsitsipas no saibro em 16 meses. Acostumado a se destacar na quadra dura, o grego terá pela frente um especialista no saibro.

Trata-se do chileno Cristian Garin, que precisou buscar uma virada sobre o casaque Alexander Bublik, por 3/6, 6/4 e 6/4, para avançar na chave alemã. Somente neste ano o tenista do Chile tem dois títulos na terra batida, conquistados em Córdoba e no Rio de Janeiro.

A outra semifinal terá o norueguês Casper Ruud e o russo Andrey Rublev. O primeiro superou nesta sexta o francês Ugo Humbert por 7/5, 3/6 e 6/1. Rublev, destaque no US Open, superou o espanhol Roberto Bautista Agut por 6/2 e 7/5. O russo é o quinto cabeça de chave da competição.

A final em Hamburgo está marcada para domingo, justamente o dia da abertura da chave principal de Roland Garros. Portanto, os finalistas não terão tempo de descanso entre o torneio alemão e o último Grand Slam da temporada.

FEMININO - Também preparatório para Roland Garros, o Torneio de Estrasburgo definiu suas finalistas nesta sexta-feira. O título será decidido pela ucraniana Elina Svitolina, favorita, e a casaque Elena Rybakina.

Para avançar, Svitolina derrubou a bielo-russa Aryna Sabalenka (4ª cabeça de chave) por 6/2, 4/6 e 6/4. Rybakina (5ª), por sua vez, despachou a japonesa Nao Hibino por 6/3 e 6/4. A tenista ucraniana é a segunda cabeça de chave da competição francesa.

Nas duplas, a brasileira Luisa Stefani conheceu nesta sexta suas rivais na final deste sábado. Serão a americana Nicole Melichar e a holandesa Demi Schuurs, principais favoritas ao título. Elas derrotaram nesta sexta as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara (3ª) por 6/2 e 7/6 (7/3).

Stefani e sua parceira, a americana Hayley Carter, conquistaram a vaga na final ainda na quinta-feira.