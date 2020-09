Guia Michelin 2020: confira restaurantes estrelados em SP e no RJ

25/09/2020 | 21:01



O Brasil agora tem 14 restaurantes estrelados, nove em São Paulo e cinco no Rio de Janeiro. O Guia Michelin 2020, divulgado nesta sexta-feira, 25, em uma cerimônia virtual transmitida do Copacabana Palace, conta agora com dois estreantes no time de casas com duas estrelas: o paulistano Ryo e o carioca Oteque - ambos tinham uma estrela na edição do guia de 2019. A lista de restaurantes com uma estrela, sem novos representantes, perdeu três casas.

O time dos duas-estrelas é agora formado pelo D.O.M. (do chef Alex Atala) e pelo Ryo (do chef Edson Yamashita) em São Paulo, e pelo Oro (do chef Felipe Bronze) e pelo Oteque (do chef Alberto Landgraf) no Rio de Janeiro.

O Tuju, do chef Ivan Ralston, que detinha duas estrelas desde 2018, fechou as portas no início da pandemia e, por essa razão, saiu da lista. O espaço deu lugar ao Tujuína, restaurante de proposta mais casual e familiar. Ralston garante que o Tuju volta, mas só em 2022, em um local menor e mais intimista "que faça mais sentido para o que o restaurante havia se transformado".

Pelo mesmo motivo, outra saída de peso da lista foi o Olympe, do chef Thomas Troigros. Dono de uma estrela desde 2018, o restaurante carioca também fechou as portas durante a pandemia e não deve reabrir, segundo informou sua assessoria de imprensa. Kosushi e Tangará Jean-Georges também perderam suas estrelas.

O Brasil segue sem nenhum restaurante três estrelas, a cotação máxima dada pelo prestigiado guia francês. Confira a lista completa abaixo:

DUAS ESTRELAS

São Paulo

- D.O.M. (Alex Atala)

- Ryo (Edson Yamashita)

Rio de Janeiro

- Oro (Felipe Bronze)

- Oteque (Alberto Landgraf)

UMA ESTRELA

São Paulo

- Evvai (Luiz Filipe Souza)

- Huto (Fábio Honda)

- Jun Sakamoto (Jun Sakamoto)

- Kan Suke (Egashira Keisuke)

- Kinoshita (Tadashi Shiraishi)

- Maní (Helena Rizzo)

- Picchi (Pier Paolo Picchi)

Rio de Janeiro

- Cipriani (Aniello Cassese)

- Lasai (Rafael Costa e Silva)

- Mee (Kazuo Harada)

Bib Gourmand

Antecipando a cerimônia, foi divulgada, no início da tarde desta sexta-feira, a seleção de restaurantes que integram a lista Bib Gourmand do Guia Michelin 2020, categoria que indica casas mais informais, mas de cozinha habilidosa, que apresentam excelente custo-benefício.

Dez restaurantes entraram na lista. Em São Paulo: AE! Cozinha, Ama.zo, Banzeiro, Cepa, Charco, Kith 2º Andar (que fechou as portas na pandemia), Nit Bar de Tapas, casa mais informal do chef catalão Oscar Bosch, e Più Iguatemi. Do Rio de Janeiro, entram Didier e Maria e o Boi. Confira aqui a lista completa dos 39 restaurantes Bib Gourmand 2020.

Cerimônia virtual

Devido à pandemia do novo coronavírus, a festa de premiação ocorreu sem público e foi transmitida ao vivo pelo canal do Guia Michelin no YouTube - a apresentadora Didi Wagner foi a mestre de cerimônias.

A transmissão, que demorou pouco menos de uma hora, teve participação do presidente mundial do Guia, Gwendal Poullennec, diretamente de Paris, que aproveitou o espaço para lembrar a morte do chef Pierre Troisgros, respectivamente pai e avô dos chefs Claude e Thomas Troigros, nesta quinta-feira (24).

A conexão internacional também contou com vídeos de chefs renomados ao redor do mundo, que mandaram mensagem de força na retomada do setor; entre eles os espanhóis Joan, Jordi e Joseph Roca, do premiado El Celler de Can Roca, Elena Arzak e seu pai Juan Mari, que comandam o três estrelas Arzak, e Mauro Colagreco, do francês Mirazur, atual melhor restaurante do mundo pelo ranking 50 Best.

A live teve a participação de alguns chefs cariocas, que cozinharam ao vivo do próprio hotel, preparando pratos para a apresentadora. Entre eles, Kátia Barbosa, do Aconchego Carioca, Elias Shramm, a frente do Pici Trattoria, Brasserie Mimolette e o grego Oia, e Aniello Cassese, chef do Cipriani, que conquistou sua primeira estrela em 2019.

Pela primeira vez, nas seis edições publicadas no País, o prestigiado guia não terá edição impressa, mas pode ser acessado na íntegra de forma gratuita no aplicativo do Guia Michelin 2020.