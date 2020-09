Kiko atrai apoio de pré-candidata a prefeita

Júnior Carvalho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 20:34



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), candidato à reeleição, atraiu apoio de Lair Moura (Avante), que vinha se colocando como candidata a prefeita no pleito deste ano. A aliança, antecipada pelo Diário na quinta-feira, foi selada na noite desta sexta-feira, em reunião com candidatos a vereador.

O Diário apurou que Lair justificou o apoio aos correligionários à escolha pelo “melhor à cidade”. A união foi costurada pelo ex-prefeito Saulo Benevides (Avante), de quem Lair chegou a ser escolhida como candidata a vice nas eleições de 2012 – teve de ser trocada pela irmã, Leo Moura, depois de aparecer em evento público, o que é vedado pela legislação eleitoral durante o período do pleito. Em 2016, Leo rompeu com Saulo e foi candidata ao Paço pelo PMB – ficou na quinta colocação.

Com a desistência da Lair, a quantidade de candidatos ao Paço de Ribeirão cai para cinco. Além do projeto à reeleição de Kiko, estão no páreo o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), Felipe Magalhães (PT), Marisa da Casas Próprias (SD) e Carlos Sacomani, o Banana (PSL). Por ter menos de 200 mil eleitores, Ribeirão Pires não tem segundo turno.