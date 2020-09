Vivi Guedes: perfil volta ao Instagram com personagem 'em Miami'

25/09/2020 | 20:06



Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira na novela A Dona do Pedaço, voltou ao Instagram neste mês de setembro. Isso porque nos Estados Unidos a produção está sendo exibida em versão dublada para o espanhol no canal Univision, com o título Dulce Ambición.

Diferente da versão original, em que a personagem morava em São Paulo, o perfil indica que Vivi Guedes vive em Miami. Até o momento de publicação desta reportagem a conta, lançada em 7 de setembro, tinha 38,3 mil seguidores.

Apesar de Vivi Guedes não ser uma pessoa 'de verdade', seu perfil teve postagens feitas para campanhas de publicidade em fotos com Paolla Oliveira.

No Brasil, o Instagram da personagem foi criado em 28 de maio de 2019, e atingiu a marca de 2 milhões de seguidores em menos de cinco meses. Após o fim da novela, porém, a Globo alterou o nome do perfil para "pravcarrasar", que dá dicas de "tendências" e "estilo de vida".