Policiais apreendem 12 toneladas de drogas em Diadema

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 19:52



Policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais) aprenderam, nesta sexta-feira (25), 12 toneladas de drogas em um galpão no bairro Canhema, em Diadema. Quando chegaram na Rua 27 de Março, os policiais encontraram nove homens, sendo que um teria reagido à abordagem e foi baleado. Ele morreu no Hospital Municipal de Diadema. Além dos entorpecentes, uma pistola foi apreendida. Segundo a corporação, os outros oito foram presos.

O caso foi encaminhado para a Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Diadema, onde está sendo investigado.

A denúncia chegou para os agentes de forma anônima. Segundo o Capitão Savedra, responsável pela operação, denunciar é um ato de civilidade. "A pessoa que colabora com o trabalho da polícia é cidadã acima de tudo. A denúncia é recebida e desencadeia o serviço de inteligência, por isso é essencial e extremamente importante para nós."