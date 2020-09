Patrick de Paula pode ser a novidade na escalação do Palmeiras contra o Flamengo

25/09/2020 | 19:27



O meio-campista Patrick de Paula foi a novidade no treino do Palmeiras desta sexta-feira à tarde, na Academia de Futebol, e poderá reforçar o time no confronto com o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 22 jogos e dois gols pelo Palmeiras, o camisa 5 não atua desde o clássico com o Corinthians, por causa de um trabalho de recondicionamento. Ele ficou ausente diante de Sport, Bolívar-BOL, Grêmio e Guaraní-PAR.

Os titulares no empate sem gols com o Guaraní-PAR, pela Libertadores, em Assunção, fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os demais atletas fizeram exercícios técnicos com bola. O lateral-esquerdo Esteves, em recuperação de uma lesão na coxa direita, seguiu cronograma de recuperação.

O Palmeiras realiza o último treino para o jogo de domingo, neste sábado, às 10h. O Palmeiras soma 18 pontos, em quarto lugar na classificação do Brasileiro e é a única equipe invicta na competição.