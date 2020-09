João Paulo recebe proposta do Goiás, mas continua na Ponte Preta

25/09/2020 | 19:13



Vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com seis gols, o meia João Paulo despertou a atenção de alguns clubes da elite, entre eles o Goiás. Mas, pelo menos por enquanto, o camisa 10 vai continuar na Ponte Preta.

João Paulo, de 30 anos, tem os direitos econômicos ligados ao Tombense-MG e está emprestado até o fim da Série B, que vai terminar em fevereiro do ano que vem.

O Goiás entrou em contato com o clube mineiro. Mas as conversas não evoluíram e João Paulo está à disposição do técnico João Brigatti para o jogo de domingo, contra o Confiança, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada da Série B.

Na Ponte Preta desde o início de 2020, o camisa 10 disputou 28 partidas e marcou nove gols até agora. Ele foi eleito um dos melhores meias do Campeonato Paulista.

Com a sua permanência assegurada, a Ponte Preta encerra a preparação para o jogo contra o Confiança neste sábado. O volante Luis Oyama cumpre suspensão, enquanto o zagueiro Luizão e o volante Dawhan voltam a ficar à disposição.

A Ponte Preta vem de uma eliminação na 4ª fase da Copa do Brasil, para o América-MG, ao perder por 3 a 1, mas está na terceira colocação da Série B, com 18 pontos.