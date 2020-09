JP Gadelha critica colegas de 'a Fazenda': 'abomino pessoas assim'

25/09/2020 | 18:19



JP Gadêlha, eliminado de A Fazenda 12, falou sobre sua passagem pelo reality show da Record TV durante a Live do Eliminado na tarde desta sexta-feira, 25.

"Via muitas pessoas fazendo o joguinho de agradar todo mundo, da boa vizinhança, estar ali perto das pessoas que são mais famosas, têm mais seguidores e tal. Não consigo ser assim. Eu rechaço, abomino, detesto pessoas assim. Acho que pessoas assim são desprezíveis, não têm personalidade. Quando eu via pessoas agindo assim eu ficava 'meu Deus do céu', vou na contramão dessa galera aí", afirmou, em determinado momento.

Questionado pela apresentadora se poderia dar nomes de quem estava se referindo, JP respondeu: "Basicamente todo mundo. Posso dizer os que não são assim. Rodrigão Moraes é um cara que não é assim. Lidi Lisboa é uma mulher que não é assim. A Jojo Todynho é super autêntica. As pessoas que orbitam ao redor dela que estão sempre ali na coisa da bajulação. Mirella também, autêntica demais. Mas a grande maioria ali, muito jogadores, preocupados em agradar, fazer 'VTzinho', aquela baboseira toda, eu não sou assim."

Questionado se a discussão com o jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, teria influenciado em sua saída de A Fazenda, opinou: "Discutir com o Cartolouco não foi o motivo da minha eliminação. Minha discussão com ele, muito pelo contrário, acho que deu mais força. Mostrou que não me calo, não baixo a cabeça."

O bombeiro ainda revelou para quem vai sua torcida para ganhar o reality show: Luiza Ambiel.

Eliminação de JP Gadêlha na Fazenda

JP Gadêlha teve apenas 26,06% da preferência do público na votação, diante de 33,% de Luiza Ambiel e 40,75% de Lidi Lisboa.

"Muito obrigado pelo carinho de todos, agradeço a cada um de vocês que votaram em mim. Deixo aqui um 'cheiro' bem carinhoso para as minhas princesas e um abraço aos meus camaradas. Tamo junto!", afirmou em story postado no Instagram do programa.

O bombeiro ficou conhecido do público após participar do reality show The Circle, da Netflix. Em sua primeira semana na Fazenda, ele foi o vencedor da 1ª Prova de Fogo da temporada. Na semana passada, Fernandinho BeatBox foi o 1º eliminado da atração.

Assista ao momento da eliminação de JP Gadelha.