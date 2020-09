Foguete será lançado domingo na Flórida; público poderá ver de perto

Redação

Neste domingo, 27 de setembro de 2020, às 11h33 no horário de Brasília, está programado o lançamento do foguete SpaceX Falcon 9 Starlink-12. Trata-se da 13ª missão da constelação de satélites em rede conhecida como Starlink, da Space X.

O objetivo do Starlink é criar uma rede que ajudará a fornecer serviços de internet para lugares remotos. O lançamento poderá ser visto ao vivo no NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, na área North Atlantis Lawn, a cerca de 10 km da plataforma.

Lançamento de foguete na Flórida

A atividade está inclusa no ingresso de entrada para o complexo, que abrirá excepcionalmente às 9h30 para a visualização do lançamento. Vale dizer que ele pode ser adiado em função das condições climáticas ou condições de segurança.

A organização se dará por ordem de chegada, e a área está sujeita a lotação máxima, de acordo com os protocolos de saúde e segurança seguidos pelo complexo. Como parte do nosso compromisso de criar um espaço de confiança, medidas e procedimentos estão em vigor, incluindo limitação de atendimento, exigência do uso de máscaras, verificações de temperatura, distanciamento social e aumento da frequência de higienização.

Detalhes adicionais estão disponíveis no site oficial do NASA Kennedy Space Center Visitor Complex.