Secretaria de Habitação de São Bernardo é alvo de investigação

25/09/2020 | 17:33



A Secretaria de Habitação de São Bernardo foi alvo da Operação Hefesto, deflagrada nesta sexta-feira (25), pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Polícia Militar e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São Bernardo, São Paulo, Poá e Pindamonhangaba. Os alvos eram dois agentes públicos, uma empresa e a Secretaria de Habitação são-bernardense.

A investigação, iniciada em 2019, apura organização criminosa e crimes contra a administração pública ocorridos durante execução de obras ligadas à contenção de encostas em São Bernardo, tendo o envolvimento de agentes públicos e particulares contratados pela construtora contratada. Em ao menos 14 obras já foram verificados indícios de ilegalidades, que vão desde o pagamento indevidamente antecipado, provável superfaturamento em aditivos contratuais e desrespeito ao projeto de execução; até situações mais graves, como perfuração a menor do que o constante no projeto em área de contenção de encosta, com possível falsificação de laudo acerca da carga suportada, não se descartando o risco aos moradores do entorno da obra.

A equipe de reportagem do Diário entrou em contato e aguarda posicionamento da Prefeitura de São Bernardo.