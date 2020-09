Fernanda Motta fala sobre queda de cabelo após quimioterapia: Nova mulher

25/09/2020 | 17:11



Fernanda Motta revelou sua luta contra o câncer de mama em fevereiro de 2020. Na última quinta-feira, dia 24, a modelo compartilhou seus sentimentos em relação à quimioterapia:

Sim, o meu cabelo caiu por conta da quimioterapia sim. Mais do que vocês imaginam, muito mais. Mas o que nunca caiu foi a minha fé, a minha certeza que se eu fizesse tudo direitinho, eu ia me curar. Nunca pensei o contrário, sempre acreditei que a cabeça da gente é muito importante nesse processo, não me deixava pensar o contrário. Se era difícil? Como não ser?

A modelo também falou da retirada de seu megahair e contou como foi a sua relação com a queda de cabelo durante a quimioterapia:

Mas nunca foi impossível e ontem, quando tirei o megahair, que agradeço muito por ter usado, eu me choquei em ver o quanto ele tinha crescido e naquele momento eu resolvi virar essa página e seguir com essa nova mulher e te confesso que ela é legal para c*****o! Mês que vem eu conto o resto para vocês. Por agora, prazer, eu sou a Fernanda e estou muito feliz!