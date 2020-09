Whindersson Nunes posta indireta sobre mentira e fãs apontam que seria para Vitão

25/09/2020 | 17:10



Whindersson Nunes parece ter feito um desabafo no Twitter nessa sexta-feira, dia 25. O youtuber postou:

Nem se convencendo da própria mentira você consegue contar ela duas vezes iguais.

Os fãs logo fizeram um link com uma questão que está em alta nas redes sociais. Vitão deu duas entrevistas a dois influencers diferentes, e falou duas histórias contraditórias sobre o começo de seu relacionamento com a ex de Whinder, Luísa Sonza.

Acontece que em uma entrevista ele disse que ela estava casada na época da gravação do clipe de Flores, e que não via problema em fazer um clipe sensual com uma amiga casa. Para outro, na noite da última quinta-feira, dia 24, ele afirmou que eles já se gostavam na gravação do vídeo... Xi!

Tu é muito mais do que pensa Whin! Bola pra frente! Os humilhados sempre serão exaltados! Da melhor forma... Deus ainda te guarda coisas maravilhosas que você nem sequer espera... Você é forte! Você supera!, respondeu uma fã para Nunes.

Ainda bem que o dono veio buscar amigo. Isso só ia te atrasar. Agora é só progresso e vira logo parça do Neymar vai curtir a vida adoidado, brincou outro.

E mais uma

Pouco antes disso, ele postou um print de uma plataforma de streaming de música, onde seu novo projeto musical, Lil Whind, aparece em uma playlist de lançamentos com a foto de Vitão na capa - já que ele também está com single novo.

Ah não kkkkkkkkkkkkkkkkkkk é muita onda Lil Whind, escreveu ele.

Para de dar ibope pra esses dois, rapaz, seus fãs te amam, respondeu uma internauta.