Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 17:05



A Rodovia Imigrantes está com tráfego congestionado no sentido Capital, do km 52 ao km 48, devido a um veículo em chamas. O fogo já foi controlado e a faixa da esquerda liberada para tráfego.

As demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) permanecem com tráfego normal.

O tempo está bom e a visibilidade é boa.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul das rodovias Anchieta e Imigrantes. Já a subida é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.

