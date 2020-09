Governo de SP irá subsidiar 161 mil computadores a professores

25/09/2020 | 15:33



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou um programa de R$ 322 milhões para subsidiar a compra de 161 mil computadores pessoais para professores da rede estadual de ensino. O programa Professor Conectado vai depositar na conta bancária do docente até R$ 2 mil em 24 parcelas para que ele adquira os equipamentos.

"Com esse programa, estamos garantindo que os professores de São Paulo estejam em sintonia com a tecnologia do século 21", defendeu Doria, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Doria anunciou também o repasse de R$ 352 milhões a 166 mil servidores da rede pública de ensino, entre professores, diretores e agentes da educação, como bonificação a partir das notas do Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) de 2019. O valor médio do bônus é de R$ 2,1 mil.