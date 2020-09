15 sites úteis para colocar na sua lista de favoritos

Marcella Blass

Do 33Giga



25/09/2020 | 15:18



O dia a dia de quem trabalha ou estuda na internet exige uma série de ferramentas para ser completo e dinâmico. E essa rotina pode ficar mais fácil se todos esses recursos forem online, sem a exigência de downloads e muito espaço de armazenamento no computador ou smartphone.

Pensando nisso, o 33Giga listou sugestões de ferramentas que funcionam 100% na internet e que vale a pena ter nos favoritos do seu navegador preferido. Confira!

O site coloca à disposição dos usuários uma série de caracteres úteis que podem não estar disponíveis nos teclados. A funcionalidade é muito prática, basta selecionar e copiar.

A página vai facilitar a criação de organogramas, mapas de site, fluxogramas, diagramas e qualquer outra tarefa que exija o uso de caixas de texto e a conexão entre elas. A ferramenta funciona no sistema clica, arrasta e solta.

Essa ferramenta vai otimizar todo o processo de transcrição de áudios e vídeos. A interface permite que você faça upload do arquivo e o transcreva na mesma página, controlando minutagem, velocidade e pausa do áudio com o teclado. Ponto muito positivo da ferramenta é que ela salva automaticamente a transcrição, mesmo que você feche o navegador.

A plataforma facilita a conversão e edição de arquivos PDF. Em poucos cliques, é possível comprimir um PDF sem perder a qualidade, transformá-lo em formato Word, PowerPoint e Excell (e vice-versa), separá-lo em páginas, combinar mais de um documento e muito mais.

Com uma proposta muito parecida com o SmallPDF, citado acima, o site foca imagens. Em poucos cliques, ele facilita comprimir, redimensionar, recortar, converter, editar, marcar e girar imagens diretamente do navegador. A página tem até um Gerador de Memes, com uma biblioteca de imagens que fazem sucesso na internet.

A interface de gerenciamento de tarefas na web (e para iOS) busca simular a experiência de organizar rotinas, tarefas e cronogramas no papel. Ele tem sincronia com a nuvem e backup, além de um design minimalista que ajuda a manter o foco e a organização.

Basicona, a página vai te ajudar a descobrir novos sites com base nos que você costuma visitar. Assim, é possível descobrir muito conteúdo novo, mas relacionado com o tipo de informação que você gosta de consumir na internet. A dinâmica é bastante simples: pesquise um site e receba uma lista de outros para explorar.

O editor de PDF baseado na web permite ao usuário fazer edição de PDF, preenchimento de formulários, organização de páginas, proteção de arquivos com senha e muito mais sem exigir nenhum download. Basta fazer o upload do arquivo e editá-lo da forma que desejar diretamente no navegador.

A premissa aqui é bastante básica: checar se um site ou serviço está fora do ar ou se é o seu dispositivo ou sua conexão com a internet que estão interferindo. Clique nos endereços sugeridos ou faça a sua própria busca e saiba se determinada página caiu só para você ou para todo mundo.

Mais um site que vai facilitar a vida de quem usa documentos digitais para trabalhar. Com a plataforma, você pode extrair textos de PDF e imagens (JBG, BMP, TIFF, GIF) e converte-los em Word e Excel editáveis. É só fazer o upload do arquivo, escolher o idioma e o formato de saída e clicar em converter.

Se interessou por uma fonte que viu em panfletos, revistas ou livros? Por meio de uma foto carregada na página, o WhatTheFont vai te ajudar a descobrir qual é o nome da fonte usada nesses papeis (ou as que chegam mais próximo) baseado em um grande banco de dados. E se você curtir mesmo, pode fechar a compra do pack no próprio site.

Famoso na internet, o WeTransfer quebra muito o galho de quem precisa compartilhar arquivos mais pesados com outras pessoas pela internet. Você adiciona o ficheiro, informa o seu e-mail e o do destinatário (escreve uma mensagem, se desejar) e envia. Ou pode, simplesmente, gerar um link de transferência e compartilhar com quem você quiser. Depois, é só a pessoa abri-lo no computador ou celular e fazer o download.

Se você é fã dos serviços de streaming (e assina vários deles), o Just Watch vai te ajudar a encontrar filmes e séries de forma simplificada. Marque as plataformas que você é assinante e confira todo o conteúdo em um só lugar e de acordo com as suas preferências de formato, gênero, classificação indicativa, sucesso de crítica e muito mais.

Com uma interface bastante moderna e intuitiva, o site oferece editor de fotos, criador de colagens e ferramentas de design gráfico diretamente no navegador. A plataforma facilita o uso desses recursos para quem não entende muito do assunto e pode ser ainda mais útil quando o usuário está em um computador de uso coletivo, por exemplo.

Google

A empresa tem uma infinidade de plataformas e ferramentas 100% online e gratuitas pra facilitar o dia a dia de quem trabalha ou estuda no computador. O Google Drive, por exemplo, garante armazenamento, criação, edição e compartilhamento de documentos de formatos variados em uma só interface na web. Já o Calendário e o Keep vão te ajudar a organizar rotinas e compromissos com mais praticidade e possibilidades de interação.