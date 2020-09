Adriane Galisteu abre closet e sofre com os comentários do marido: - Você não foi gongada com esse look?

25/09/2020 | 15:10



Adriane Galisteu fez a alegria dos seguidores na última quarta-feira, dia 23, ao publicar um novo vídeo em seu canal no YouTube no qual mostra um pouco mais de seu closet - e contou com os comentários bem humorados de seu marido, Alexandre Iodice. Intitulado Os Queridinhos da Quarentena, a apresentadora revelou quais eram as peças que mais estava usando durante o isolamento social e, de quebra, contou a história por trás de algumas delas.

Galisteu começou apresentando alguns moletons que usou em casa, assim como as peças que usava em conjunto com eles. Ao pegar indicar uma botinha que havia usado junto com um moletom, Alexandre entregou a cantora e contou que aquele calçado, na verdade, era um presente seu que a apresentadora tinha trocado:

- Esse aí eu que te dei de aniversário, aquele que você trocou, não gostou, voltou. Essa você gostou, mas o presente original você não gostou. Reclamou, não gostou, falou que não e trocou por essa, que era o dobro do preço.

Adriane, então, se defendeu:

- A gente tem que ser honesta, eu ganhei uma sandália linda, maravilhosa, mas que no meu pé não rolou. Meu pé não se deu com a sandália. Quando o pé não se dá com a sandália a gente troca, porque não?

Em seguida, a apresentadora mostra um moletom laranja neon, e alegremente revela que o usou para dançar em seu primeiro vídeo de TikTok. Alexandre, então, entrou em cena novamente com seus comentários - e sumiu com a alegria da esposa:

- Ficou bem ruim o vídeo do TikTok. Ficou péssimo. No estacionamento do Pacaembu.

Adriane rebateu prontamente:

- Ficou bem ruim? Para, vê aí quantos views tem o meu primeiro vídeo do TikTok. Tá de sacanagem comigo, hoje você tá pegando no meu pé? Olha eu vou te falar...

Mas Alexandre ainda não havia finalizado seus comentários sobre o look:

- Você não foi gongada [criticada] com esse look?

Em resposta, Galisteu se defendeu novamente:

- Eu não fui nada gongada com esse look, baita look maravilhoso que eu ganhei de Matheus Verdelho inclusive, tá?

Esses comentários, é claro, renderam dezenas de reações dos internautas elogiando a participação de Alexandre e fazendo piada com as cutucadas dele à esposa:

O Alê como sempre sincerão [risos], mas acima de tudo companheiro. Ele chuta o pau da barraca ,acaba com a Adriane [risos], comentou uma fã;

Me divirto com você e o maridão dando pitaco [risos], admitiu outra;

Adoro os comentários do Alê, fica muito legal a opinião dele; contou uma terceira.

Adriane reagiu à esses comentários com um coração.