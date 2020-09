Waldery Rodrigues participará de audiência pública de comissão do Congresso

25/09/2020 | 15:04



A Comissão Mista de acompanhamento de medidas de combate à Covid-19 ouvirá, na segunda-feira, 28, o secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues. A reunião será feita por videoconferência, a partir das 10h.

A audiência está prevista no decreto que reconheceu o estado de calamidade pública. Cabe à comissão se reunir mensalmente com o Ministério da Economia para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária das medidas relacionadas à pandemia.

Waldery foi pivô da reação do presidente Jair Bolsonaro contra a equipe econômica por ter antecipado que, entre as medidas em estudo para abrir espaço no Orçamento para bancar o Renda Brasil, estava o congelamento de aposentadorias e pensões por dois anos.

O presidente Jair Bolsonaro enterrou o programa social e disse que daria "cartão vermelho" para quem propusesse medidas similares. Como mostrou o Estadão/Broadcast, o Ministério da Economia avalia despachar o secretário para uma vaga do Brasil num organismo internacional.