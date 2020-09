Manicure desaparece em São Bernardo

Matheus Moreira

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 14:37



A manicure Claudia Fernanda, 25, saiu para trabalhar na manhã de domingo (20), em São Bernardo, e não voltou para casa. Segundo Juliana Ribeiro, irmã de Claudia, ela teria saído para atender uma cliente e, após o atendimento, foi visitar o ex-marido e os filhos. “Ela (Claudia) saiu para atender na hora do almoço e, no final da tarde, foi visitar o ex-marido, que mora no Parque das Graças, e os filhos. Segundo ele, ela teria ido embora por volta das 22h. Depois disso ela já não retornava ligações e não recebia mensagens”, contou.

Claudia mora em Santo André com o amigo Amauri Silva, 24. Ele disse que a manicure havia combinado de assistir a um filme com ele na noite do domingo, mas após as 20h não conseguiu contatar a jovem. “Mandei mensagem de noite, mas ela visualizou e não me respondeu. Quando acordei na segunda-feira, ela não estava em casa”, conta, preocupado.

Na quinta-feira (24), um Boletim de ocorrência foi aberto, porém até o momento ninguém teve mais informações sobre o paradeiro de Claudia.