São Paulo investe R$ 674 milhões na Educação

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 13:23



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta sexta-feira (25) no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a implantação do programa Professor Conectado, que irá subsidiar cerca de 161 mil computadores para professores da rede estadual nos próximos 24 meses. O investimento total será de R$ 322 milhões. “É um passo gigantesco do Estado ao proporcionar aos professores a utilização de um computador em suas casas ou nas salas de aula”, afirmou Doria.

O governador explicou que os docentes poderão adquirir os computadores com subsídio de até R$ 2 mil. O governo fará o depósito do valor direto na conta bancária do professor. “O primeiro grande objetivo é a atualização do equipamento dos docentes e esse apoio será fundamental nesse momento e a maioria dos profissionais já manifestou interesse em trocar seus equipamentos”, explicou Rossieli Soares, secretário de Educação de São Paulo.

Ainda na área da Educação, Doria também anunciou o pagamento de bônus para 166 mil servidores que atuam nas 4.166 escolas públicas estaduais de São Paulo, com valor médio de R$ 2 mil de verba extra para estes profissionais, com investimento total de R$ 352 milhões. “O desempenho desses servidores levou São Paulo a liderar o índice do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2019, conforme anunciado no início da semana. Esta era uma meta de governo e devemos muitos a esses profissionais”, garantiu o tucano.

Durante a coletiva, o governador também informou a aprovação pela Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) da ampliação do número de voluntários de 9 para 13 mil na fase 3 de testagem da Coronavac, vacina em desenvolvimento contra Covid-19 do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Além disso, com a alteração, outros quatro centros de excelência em Barretos, no Interior de São Paulo; Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; Cuiabá, no Mato Grosso; e Pelotas, no Rio Grande do Sul, também passarão a integrar o estudo.

Doria também anunciou o encerramento das atividades do hospital de Campanha do Ibirapuera em 30 de setembro. “O declínio da pandemia permite que nesse momento o governo anuncie o fechamento do equipamento”, disse Doria. Desde maio, quando foi montado, o hospital atendeu cerca de 3.200 pacientes de 106 municípios do estado. “Pesquisa apontou que 99% dos pacientes aprovaram integralmente o atendimento recebido no hospital de campanha do Ibirapuera”, informou Doria. Os equipamentos do hospital serão doados a entidades assistenciais e hospitais públicos.

São Paulo tem até o momento 964.921 mil casos de Covid-19 confirmados. 34.877 pessoas morreram e outras 822.453 se recuperaram. Mais de 105 mil pacientes tiveram altas hospitalares.