Se colocando como terceira via, Rafael Demarchi lança candidatura ao Paço de São Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 13:23



Vereador em segundo mandato por São Bernardo, Rafael Demarchi (PSL) confirmou na manhã desta sexta-feira que é candidato à Prefeitura e que buscará ser a terceira via no pleito. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada no Pampas Hotel e contou com a presença do deputado estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo Coronel Nishikawa (PSL) e da candidata a vice-prefeita Ana Paula Puga (PSL).

Demarchi aproveitou o lançamento de sua candidatura para reafirmar que tentará furar a bolha de polarização entre o PSDB e o PT, representada pelas candidaturas do atual prefeito e que busca reeleição, Orlando Morando (PSDB), e pelo ex-prefeito que almeja retornar ao Executivo Luiz Marinho (PT).

“Busco o voto da pessoa insatisfeita com o que está aqui (atual gestão da cidade), com todo o respeito, mas vou buscar aquela pessoa que não quer o PSDB, mas também não quer o PT. Quais são as opções que a gente tem na cidade além desses dois? Quero ser uma boa opção para este eleitor. Porque eu defendo os valores conservadores, os valores de família de nossa cidade, represento exatamente esse valor patriótico na cidade, e eu busco esse eleitor, mas principalmente, esse cara que quer mudança”, declarou Demarchi.

Caso consiga alcançar votos para o segundo turno na cidade, Demarchi afirmou que prefere encarar Marinho nas urnas. “Eu gostaria de enfrentar o PT (no segundo turno). Porque eu acho que o eleitor que vota no Orlando teria muito mais chance de votar em mim do que votar no PT. Mas quem está em uma eleição, tanto faz. Vou enfrentar quem estiver no segundo turno”, disse.

Deputado estadual de São Bernardo, Coronel Nishikawa afirmou que se coloca à disposição de Rafael Demarchi e que há possibilidade de a campanha receber apoio do senador Major Olímpio (PSL), eleito pelo Estado de São Paulo em 2018. “Eu fiquei no pé de (Júnior) Bozzella (deputado federal e presidente estadual do PSL) até que ele definisse um candidato a prefeito na cidade de São Bernardo. Talvez o Rafael nem saiba disso. Desde o início em disse que não queria ser candidato (a prefeito), mas ajudamos na construção de plano de governo. Chega de pessoas que só querem o poder, queremos pessoas simples no comando da cidade”, declarou Nishikawa. Júnior Bozzella é um dos principais coordenadores do PSL no Grande ABC e que bancou Demarchi na disputa ao Executivo.

Já a candidata a vice-prefeita na chapa com Demarchi, Ana Paula Puga, declarou que busca concretizar uma “real mudança” na política da cidade e que está disposta a “gastar sola de sapato” para conseguir ser eleita. “Nunca fui candidata, sempre trabalhei na cidade e pela cidade, mas nunca levantei nenhuma bandeira partidária. Acho que essa é uma grande diferença, assim como ser mulher também traz um diferencial”, disse. Até o ano passado, Ana Paula estava filiada ao Novo.